Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : recyclage de l'eau dans une usine US information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé que sa filiale CertainTeed avait terminé l'installation d'une technologie de recyclage de l'eau dans son usine d'isolation de Kansas City. Cette installation permettra de réduire la consommation de l'eau de 227 millions de gallons par an. L'usine CertainTeed de Kansas City est le plus grand site de fabrication d'isolants au monde. L'usine utilise de l'eau pour aider à refroidir l'équipement et le verre fondu, qui est transformé en matériau isolant à base de fibre de verre. ' Une équipe de 15 professionnels de l'ingénierie, de la production et de la conception chez CertainTeed a travaillé au cours des sept dernières années pour conceptualiser et mettre en oeuvre ce projet de 4,3 millions de dollars ' indique le groupe.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.