Saint-Gobain: recul de 5,8% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 11,35 MdsE au titre du 1er trimestre, en recul de 5,8% à structure et change comparables, affecté par le recul de la construction neuve en Europe mais soutenu par la croissance des Amériques et de l'Asie-Pacifique.



Comme anticipé, les volumes s'inscrivent à -4,7% au premier trimestre 2024 - avec un effet jours ouvrés de -1,5% au niveau du Groupe - soit une amélioration à jours comparables par rapport aux chiffres du quatrième trimestre 2023 (-4,5%).



Saint-Gobain estime que les acquisitions de CSR Limited et Bailey renforceront le profil de croissance rentable du Groupe.



Malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés, Saint-Gobain vise en 2024 'une marge d'exploitation à deux chiffres, pour la quatrième année consécutive'.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN 76,38 EUR Euronext Paris -0,86%