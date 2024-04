Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: recrutement de 1.200 alternants en France information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique publier 1.200 nouvelles offres d'alternance en France pour 2024-2025, dont 50 seront à pourvoir dans le domaine de la finance, des opportunités qui viennent en complément des 700 postes d'alternants déjà pourvus.



Ces postes sont ouverts partout en France, à tous les niveaux d'études, du CAP au Master. Pour faire connaître ces offres, le groupe fait campagne sur TikTok avec des micros-trottoirs et plus de 30 vidéos. Un job dating sera organisé fin avril à La Défense.



Certifié 'Happy Trainees' depuis 2016, Saint-Gobain est arrivé en 2023 à la première place de la catégorie 'Alternance, +500 alternants' du classement HappyTrainees, une reconnaissance par les étudiants de la qualité des missions d'alternance proposées.





