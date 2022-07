Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: record historique du résultat net courant information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires atteint un nouveau record de 25 481 millions d'euros à données réelles, en croissance de +15,1% par rapport au premier semestre 2021. A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +15,0% par rapport au premier semestre 2021.



L'EBITDA progresse de +13,4% à un niveau record de 3 683 millions d'euros et la marge d'EBITDA s'inscrit à 14,5%.



Le résultat net courant ressort à un record historique de 1 814 millions d'euros (hors plus et moins-values de cessions, dépréciations d'actifs et provisions non récurrentes significatives), en progression de +20,5%. Le résultat net part du Groupe progresse de +32,8% à 1 724 millions d'euros.



' Dans ce contexte, Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables ' indique le groupe.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.65%