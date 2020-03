Saint-Gobain : recommandation sous revue par un analyste

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain prévient que 'sa guidance 2020 s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact'. ' Comme prévu, les prévisions de croissance organique de l'EBIT sont retirées ' souligne UBS.

UBS souligne que les mesures comprennent: (1) une réduction 'beaucoup plus importante' des investissements (au-delà de la réduction de 200 millions d'euros par an indiquée en février); (2) le report des dépenses et l'utilisation des programmes de chômage et de chômage partiel pour réduire les coûts; et (3) une gestion rigoureuse du fonds de roulement.

' Au 19 décembre, St Gobain disposait de 5 milliards d'euros de trésorerie (environ 1,2 milliard d'euros ont depuis été dépensés pour l'acquisition de Continental Building Products aux États-Unis). Le groupe disposait de 4 milliards d'euros de lignes de crédit non utilisées et a depuis convenu une nouvelle ligne de crédit syndiqué de 2,5 milliards d'euros, portant le total des lignes de crédit non utilisées à 6,5 milliards d'euros. Nous pensons donc que le risque financier est faible ' indique UBS.

' Il n'est pas fait mention d'une modification du dividende, qui avait été recommandée par le Conseil en février à 1,38 E (environ 750 M E), mais reste soumise à l'approbation des actionnaires (AGA: 4 juin) ' rajoute UBS.

UBS indique mettre sa recommandation et son objectif de cours sous revue. Le bureau d'analyses était dans sa dernière analyse à Neutre sur la valeur avec un objectif de 36,50 E.