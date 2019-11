Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rechute sous 37E Cercle Finance • 13/11/2019 à 10:02









(CercleFinance.com) - Après une dizaine d'échecs sous 38/38,5E depuis mi-octobre, Saint Gobain rechute sous 37E: pas de signal baissier à ce stade mais la cassure du support des 36,5E du 31 octobre (ex-zénith du 26 juillet) pourrait préfigurer une rechute vers 34E.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.54%