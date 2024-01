Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : rechute jusque sous 63E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 09:11









(CercleFinance.com) - Saint Gobain retombe sous son précédent plus haut absolu des 65,48E du 18 janvier et 2022 accélère la consolidation amorcée sous 67,5E (record absolu établi fin décembre 2023) et rechute sous 63E.

Le titre pourrait revenir s'appuyer sur l'ex-zénith des 61,3E du 31 juillet 2023, puis sur le palier des 60E (testé le 1er septembre puis du 30/11 au 5/12/2023).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.62%