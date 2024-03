Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : rechute de -6% vers 67,1E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 13:49









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rechute de -6% vers 67,1E, ce qui efface tous les gains depuis le 21 février, et invalide le canal haussier (si clôture sous 68,2E).

Les prochains supports se dessinent vers 65,15E et 61,8E (plancher du 19 janvier).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.88%