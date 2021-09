Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rebondit vers 60,5E, sauve son 'bull trend' information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Saint Gobain teste 58E (ex-plancher du 27 juillet, ex-zénith du 4 juin) et rebondit vers 60,5E : le titre n'aurait donc commis qu'un 'faux pas' de 24H sous le support des 60E et sauvegarderait donc sa tendance haussière moyen terme inaugurée le 28 octobre 2020, plus de 50% plus bas, vers 30,5E

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.15%