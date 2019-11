Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rebondit vers 37,5E, résistance à 39E. Cercle Finance • 15/11/2019 à 13:33









(CercleFinance.com) - Saint Gobain bénéficie d'un nouveau rebond sur 36,5E rebondit vers 37,5E : le titre se maintient donc au sein du corridor 36,5/38,25E. Aucun signal haussier ne serait valable à mois de franchir le cap des 39E, résistance testée fin septembre 2018: au-delà, l'objectif serait le comblement du 'gap' des 42,14E du 8 juin 2018.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.94%