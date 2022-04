Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rebondit sur 49,6, teste 52,3E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rebondit sur 49,6 et teste 52,3E, ex-support horizontal moyen terme.

Après le comblement du 'gap' des 51,45E du 8 mars, le titre pourrait remonter vers les 54,8E, ex-support du 23 mars.

En cas de rechute, le titre retrouverait le plancher de clôture des 48,8E du 7 mars





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.76%