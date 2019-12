Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rebondit sur 36E Cercle Finance • 04/12/2019 à 13:05









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rebondit sur 36E, c'est à dire la base de son corridor de consolidation amorcé après plusieurs plafonnements sous 38E (du 15 octobre au 12 novembre). Sous ce plancher, risque de décrochage en direction du 'gap' des 34,17E du 9 octobre et de test du support des 33,6E du 08/10.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.11%