Saint Gobain : rebondit sur 35,2E, peut viser 39,1E information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 11:04









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rebondit sur 35,2E, un plancher qui ne correspond pas à un support 'évident': le titre peut viser 39,1E (l'ex-zénith de mi-décembre 2019) mais risque de subir une nouvelle vague de baisse jusqu'à tester le support des 31,6E du 28 octobre ou du 31 juillet 2020.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.63%