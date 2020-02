Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : rebond du titre avant les trimestriels Cercle Finance • 04/02/2020 à 13:48









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,6% à la Bourse de Paris. Oddo estime que les tendances au 4ème trimestre devraient être marquées par un ralentissement de la croissance dans un contexte moins favorable (T4 estimé à +0,2% à pcc dont -1,3% en volume et +1,5% en prix). Avant cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif à 42 E. Oddo indique que le titre présente une décote de plus de 30% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé. ' Au niveau opérationnel, le groupe nous semble en mesure d'atteindre les attentes de place. Nous tablons sur un EBIT à 3 353 ME, soit une progression d'environ 5% à pcc. Le groupe devrait tabler sur une croissance de l'EBIT à pcc pour 2020, cohérent avec le consensus ' indique Oddo. ' Après la validation surprise de Continental Building Product et la fin de l'hémorragie amiante aux Etats-Unis (+4% sur le RN), le temps est venu de se repositionner sur le titre pour jouer, la cession de PAM au T1, et un programme de rachat d'actions au T2 (pour une partie du produit de cession des titres Sika) ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.73%