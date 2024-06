Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : pulvérise le support oblique des 74,5E information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Saint Gobain pulvérise le support ascendant oblique moyen terme des 74,5E et se dirige vers le comblement du 'gap' des 70,82 du é( avril, puis le test du palier de soutien des 70,5E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 72.48 EUR Euronext Paris -4.08%