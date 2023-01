Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : pullback vers 51,5E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Saint Gobain qui vient de culminer à 53,45E subit un pullback vers 51,5E.

Parti de 35,6E, le tire vient d'engranger +50% presque d'une seule traite, marquant juste une pause entre 47 et 44E... qui sera le 1er vrai support.

Un retracement de -50% ramènerait le titre vers 43,3E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.92%