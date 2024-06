Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : pullback sur 74E information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Saint Gobain amorce un pullback sur 74E (ex-zénith du 4 au 8 avril), ce qui pourrait déboucher sur une seconde vague de consolidation

permettant de refermer le 'gap' des 70,82E du 25 avril et de tester le support des 70,4E du 16 au 24 avril.... le suivant se situant vers 68E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 74,20 EUR Euronext Paris -2,19%