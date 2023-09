Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : pullback sur 59E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Saint Gobain échoue à retracer les 61,5E et échoue sous 60,5E : le titre lâche -2% et le pullback risque de prolonger sous les 59E, en direction du 'gap' des 54,72E du 10 juillet... qui coïncide avec les support moyen terme issu du plancher des 49E de la mi-avril.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.72%