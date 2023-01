Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : pullback sur 53E information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Après un double-test des 55E, Saint Gobain amorce un pullback sur 53E, ce qui ne remet pas en cause la tendance haussière.

Un risque de correction se dessinerait sous les 51,7E, en direction de 48E, le principal support oblique moyen terme qui coïncide actuellement avec l'ex-sommet intraday du 13/12/2022





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.59%