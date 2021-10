Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : pullback sous les 59,9E information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Saint Gobain amorce un pullback sous les 59,9E (plancher du 25 au 27/10) : le titre s'apprête à descendre refermer le 'gap' des 56,75E du 6/10 et pourrait reprendre appui dans la foulée sur le support oblique moyen terme qui gravite vers 56,5E.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.71%