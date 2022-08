Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: pullback sous le support des 42E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - Saint Gobain ne préserve pas le petit palier de soutien des 43,3E et amorce un pullback sous les 42E (ex-plancher du 25 juillet) au risque de venir le plus bas des 39,53E du 5 juillet.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.18%