Saint Gobain : pullback sous 54E

(CercleFinance.com) - Saint Gobain subit un pullback sous 54E après avoir plafonné sous 55,5E, et sans avoir refermé le 'gap' des 56,6E du 3 juin 2022.

C'est peut-être une simple pause et la préservation du support des 52,5E (support testé les 26 et 31 janvier) le confirmerait.

Sous ce palier, le titre s'en irait tester le support oblique moyen terme qui gravite un peu au-delà des 50,2E à présent.





