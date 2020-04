Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : pullback de -4% vers 23,1E Cercle Finance • 24/04/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - Saint Gobain subit un pullback de -4% vers 23,1E, ce qui valide la cassure du fragile support des 23,7E du 21 avril. Les prochains objectifs se situent à 21,94E ('gap' haussier du 3 avril) puis 20,7E, ex 'gap' du 24 mars.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.82%