Saint-Gobain : protocole d'accord avec l'australien Alpha HPA

(CercleFinance.com) - L'australien Alpha HPA a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec Saint-Gobain en vue de la fourniture de son alumine de haute pureté au groupe de matériaux de construction. Le partenariat conclu avec la filiale de solutions céramiques et de films plastiques du géant français prévoit la commercialisation, par ce dernier, de produits basés sur la propriété intellectuelle d'Alpha, notamment en ce qui concerne la préparation de la boehmite, précurseur de l'alumine. Ces produits sont appelés à être utilisés dans des applications allant du conditionnement de surfaces aux matériaux pour batteries rechargeables en passant par les cristaux, précise Alpha dans un communiqué. Le protocole d'accord pose également les bases en vue de la réalisation d'investissements en commun, explique le groupe australien, qui n'a pas spécifié pas les termes financiers de la transaction.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.04%