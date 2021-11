Saint-Gobain : projets solaires sur 2 sites de fabrication

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain et sa filiale de produits de construction CertainTeed, ont finalisé un contrat de location pour l'installation de projets solaires sur deux de ses sites de fabrication à Berlin et Wayne, New Jersey.

À Berlin, un projet solaire de 312 kilowatts à courant continu (kWDC) sera installé sur le terrain du centre de distribution d'isolation de CertainTeed. A Wayne, un projet solaire de 614 kWDC sera installé sur les toits des bâtiments de l'entreprise, où Saint-Gobain High Performance Solutions fabrique des produits en plastique.

' Les nouveaux projets solaires sur nos sites de Berlin et de Wayne réduiront les coûts énergétiques de notre entreprise sur ces sites, aideront l'État du New Jersey à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'énergie propre et soutiendront la transition plus large vers des sources d'énergie renouvelables et sans carbone. ' a déclaré Mark Rayfield, PDG de Saint-Gobain North America et CertainTeed.