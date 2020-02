Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : programme de protection sociale mondial Cercle Finance • 13/02/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce le lancement de 'CARE by Saint-Gobain', un programme de protection sociale pour l'ensemble de ses collaborateurs et leurs familles, qui sera déployé progressivement jusqu'à fin 2022 dans les 68 pays dans lesquels il est implanté. Le programme comprend 14 semaines minimum de congés de maternité ou d'adoption rémunérées à 100% du salaire et trois jours minimum de congés payés à 100% du salaire dans le cas d'un congé paternité ou partenaire. Il prévoit aussi la prise en charge de 80% des frais médicaux pour le médecin généraliste et pour l'hospitalisation du collaborateur et sa famille, ainsi que la fourniture d'un capital financier d'un an de salaire à la famille en cas de décès.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.06%