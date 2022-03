Saint-Gobain prévoit d'investir 120 millions d'euros dans la production d'isolants en France

(AOF) - Saint-Gobain, à travers sa filiale Isover, va investir 120 millions d'euros à partir de 2022 et au cours des prochaines années pour accroître ses capacités de production en isolants en France et accompagner l'accélération du marché de la rénovation énergétique. A l'horizon 2025, Saint-Gobain apportera ainsi sur le marché français plus de 70 000 tonnes additionnelles d'isolants en laine de verre (dont 11 000 tonnes dès 2023), qui permettront de rénover l'équivalent de 100 000 logements supplémentaires chaque année.

Ces nouveaux investissements s'inscrivent dans le cadre du plan Grow & Impact, visant à renforcer le positionnement du groupe comme leader mondial de la construction durable, proposant à ses clients des solutions apportant " sustainability " et performance.

AOF - EN SAVOIR PLUS