Saint-Gobain : présente son premier rapport intégré

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la publication de son premier rapport intégré, inspiré du cadre de référence de l'International Integrated Reporting Council (IIRC). 'Ce rapport permet à toutes les parties prenantes d'avoir une vision synthétique de la stratégie du Groupe, de sa performance financière et extra-financière et de la façon dont le Groupe crée de la valeur à court, moyen et long termes en prenant en compte l'intérêt de l'ensemble de ses parties prenantes', indique Saint-Gobain. Le rapport présente ainsi de manière concise les orientations suivies par Saint-Gobain pour atteindre une performance qui allie croissance rentable et développement durable.

