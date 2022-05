Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: première production zéro carbone de verre plat information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir réalisé, la semaine dernière, la première production zéro carbone de verre plat au monde, et ce, grâce à l'utilisation de 100% de verre recyclé (calcin) et 100% d'énergie verte, produite à partir de biogaz et d'électricité décarbonée.



Elle a été mise en oeuvre pendant une semaine dans son usine de fabrication de verre plat d'Aniche, dans le Nord de la France. 'Cette production pilote témoigne de la capacité d'innovation de Saint-Gobain tout au long de la chaîne de valeur', affirme le groupe.



Cette réalisation s'inscrit dans l'engagement de Saint-Gobain pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, et complète l'investissement annoncé l'an dernier pour réaliser, en Norvège, la première usine de plaques de plâtre neutre en carbone au monde.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.84%