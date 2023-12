Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: PPA d'énergie renouvelable en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec CVE, un fournisseur français indépendant d'énergie renouvelable, garantissant l'accès à environ 140 GWh d'électricité solaire en Afrique du Sud, sur une durée de 20 ans.



Ce PPA devrait couvrir environ 40% des besoins en électricité de ses quatre principaux sites industriels dans le pays (situés dans les régions de Gauteng et du Cap Occidental), qui fabriquent des plaques de plâtre et des mortiers.



'Cela représentera une réduction des émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) de Saint-Gobain en Afrique du Sud de plus de 6800 tonnes par an', souligne le fournisseur français de matériaux de construction.





