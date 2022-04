Saint-Gobain poursuit sa croissance, insensible au contexte macroéconomique et géopolitique

(AOF) - Saint-Gobain s'offre une hausse de 2,07% à 56,73 euros à la bourse de Paris, porté par sa publication trimestrielle. Le chiffre d’affaires du spécialiste des matériaux de construction a en effet atteint un nouveau record de 12,007 milliards d’euros, soit une croissance de 16,4% sur un an, à structure et change comparables. Un montant supérieur de 5% aux attentes du consensus.

Le groupe explique que cette performance reflète la bonne dynamique de l'ensemble des segments du groupe, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, en accélération par rapport au second semestre 2021, portée tout particulièrement par la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie.

Les volumes de vente ont ainsi progressé de 1,9% sur le trimestre, alors que le consensus les voyait stables. Par rapport au premier trimestre 2019 (période pré-covid), ils ont progressé de 8,3%, poursuivant les bonnes tendances malgré un environnement géopolitique difficile.

La hausse des prix continue à accélérer à +14,5% – dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie nettement plus inflationniste – permettant au groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre.

Malgré un environnement géopolitique difficile, associé à des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, Saint-Gobain a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au cours de la conférence téléphonique qui a suivi la publication, le groupe a également réitéré son objectif de marge à deux chiffres.

"Compte tenu de l'impact des prix de +10% environ, écrit UBS dans une note d'analyse, nous pensons que cela impliquerait un résultat d'exploitation d'environ 5 milliards d'euros, ce qui signifierait une hausse d'environ 6% des estimations du consensus".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 44,2 Mds€ répartis en 5 branches, l’Europe du nord pour 34 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 32 %, les Amérique pour 13 % et les Solutions haute performance pour 15 % ;

- Activité destinée à 54 % à la rénovation et aux infrastructures (52 %), devant la construction neuve résidentielle (22 %) ou industrielle (10 %), la mobilité (7 %) et les autres industries ;

- Modèle d’affaires fondé sur un portefeuille complet de marques et une approche par solutions : gains de productivité pour les professionnels de la construction, bien-être pour l’utilisateur final et performance & innovation sur mesure pour le client industriel ;

- Capital éclaté (8,3 % pour les salariés), Pierre-André de Chalendar, présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Bazin assurant la direction générale ;

- Bilan solide avec un maintien de la dette nette à 7,3 Mds€ (35 % des fonds propres) et 2,9 Mds€ d’autofinancement libre.

Enjeux

- Plan stratégique « Grow & Impact » lancé en octobre 2021 : croissance supérieure aux marchés / offre de solutions intégrées, différenciées pour la décarbonation de la construction / investissements industriels autour de 1,5 Md€ ;

- Stratégie d’innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients et croissance durable : structurée par 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux, réduction de l’empreinte carbone dans les process de fabrication… / expérience client avec 90 % des ventes couvertes par le PIM, « pricing digital » accélérant les ventes / en interne, programme Open sous forme de « Digital journey », Datala, partenariats avec les start-up portés par NOVA… / en externe, partenariats avec centres de recherche, participation aux projets EAGLE, WOOL2LOOP ou Optivind…, et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2, visant la neutralité totale en 2050 et dotée d’objectifs 2030 : réduction de 33 % des émissions de CO2 vs 2017 via une enveloppe de 1 Md€ d’investissements industriels et de R&D / économie circulaire évitant le prélèvement de matières premières / recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Après 2 Mds€ d’acquisitions et autant de cessions en 2021, émergence d’un groupe positionné sur des secteurs en forte croissance, notamment la chimie de construction ;

- Intégration de Chryso et Rockwool India et réalisation de l’OPA sur GPC Applied Technologies.

Défis

- Caractère cyclique de l’activité, 4/5 èmes des ventes étant réalisées dans le secteur de la construction ;

- Impact de l’inflation des matières premières et de l’énergie plus que compensé par la capacité à faire accepter la hausse des prix de vente (10,3 % au 4 ème trimestre 2021) ;

- Inconnues sur le montant total des réparations de la tour Genfell à Londres, à laquelle la filiale locale avait apporté des revêtements et de la mousse isolante ;

- Après des performances financières record en 2021, objectif 2022 d’une croissance des ventes supérieure à celle du marché, d’investissements industriels de 1,8 Md€ et d’une nouvelle progression du résultat d’exploitation ;

- Dividende 2021 de 1,63 € et rachat d’actions pour 400 M€.

Consolidation dans la chimie de la construction

La chimie de la construction permet de décarboner le ciment et le béton en divisant par trois ou quatre leur bilan carbone. Saint-Gobain, a donc choisi de se développer dans ce métier, pour lequel le marché mondial est évalué entre 60 et 70 milliards d’euros. Il a mené deux grandes acquisitions en 2021 dans ce domaine, concurrençant ainsi le leader mondial, Sika. Après avoir repris le français Chryso (additifs pour béton et ciment de l'ex-Materis) pour 1 milliard d'euros, le leader mondial des matériaux de construction a racheté pour 2 milliards d'euros l'américain, coté au Nasdaq, GCP Applied Technologies. Quant au suisse Sika, il a acquis pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros le groupe MBCC. Ce dernier est bien plus gros que GCP avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d'euros, contre 1 milliard pour la nouvelle acquisition américaine de Saint-Gobain.