Saint-Gobain: pourparlers pour le rachat de l'australien CSR

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a confirmé mercredi être en 'pourparlers avancés' en vue de l'acquisition du fabricant australien de matériaux de construction CSR.



Le groupe français indique avoir approché le conseil d'administration de l'entreprise avec une offre indicative non contraignante libellée sur la base d'un prix de neuf dollars australiens par action, à verser en espèces.



Coté à la Bourse australienne, le titre CSR a clôturé en hausse de 17% à près huit dollars ce mercredi dans le sillage d'informations de Bloomberg selon lesquelles Saint-Gobain envisageait de présenter une offre d'achat.



Dans un communiqué, Saint-Gobain estime qu'une combinaison avec CSR serait 'attrayante' pour les deux groupes, rappelant leur partenariat de longue date et leurs deux modèles d'affaires similaires.



Il précise que son offre reste soumise à une 'due diligence' financière confirmatoire et à la signature de la documentation juridique définitive relative à la transaction.



Sur le marché ASX (Australian Stock Exchange), CSR affiche actuellement une capitalisation boursière de l'ordre de 3,2 milliards de dollars australiens, soit près de deux milliards d'euros.



A Paris, l'action Saint-Gobain lâchait 1,3% suite à cette annonce, signant l'un des replis les plus notables de l'indice CAC 40 mercredi matin.





