Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: possible cession de Jewson ? information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - D'après la presse anglaise (Sky News), Saint-Gobain aurait engagé des banquiers de JP Morgan pour la cession de Jewson. Une cession ' pour repartir du bon pied ', note Oddo pour qui, d'après ses estimations, ' le CA du groupe serait proche de 2.3 MdE pour un EBIT de l'ordre de ~70 ME (marge de 3%) '.



Au final, si cette cession était confirmée, le groupe pourrait encaisser une somme comprise entre 600 à 900 ME.



Pour Oddo, ' cette bonne nouvelle montre que le groupe continue à nettoyer son portefeuille indépendamment du contexte. Pour autant, la crise énergétique et les risque de récession devraient continuer de prendre le pas sur le fondamental. Dans ce contexte et même en cas de récession, nous pensons que le titre SaintGobain devrait être à même de surperformer le secteur. '





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.57%