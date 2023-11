Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: pose de la première pierre de l'usine texane information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 11:21









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé mercredi avoir posé la première pierre de sa nouvelle usine de Bryan (Texas), dédiée à la fabrication de matériaux de toiture.



Le projet, qui va s'accompagner de la construction d'un centre de distribution adjacent, doit permettre à sa marque CertainTeed Roofing de mieux servir ses clients dans le sud des Etats-Unis.



Le spécialiste français des matériaux de construction explique que l'installation d'un centre logistique à proximité du site de production va permettre de réduire la distance parcourue par le produit jusqu'au consommateur et diminuer ainsi l'empreinte carbone de l'entreprise.



Pour mémoire, Saint-Gobain s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050.



Le projet est censé créer autour de 130 nouveaux emplois dans la région.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.06%