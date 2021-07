Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : partenariat avec la plateforme ecomedes information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec ecomedes, une plateforme américaine facilitant l'achat de produits à construction durable. Aux termes de l'accord, les deux partenaires vont développer ensemble un portail référençant plus de 1000 produits issus des catalogues de CertainTeed et SageGlass, deux marques américaines appartenant au groupe français. Ce site Internet, qui fait actuellement l'objet d'un lancement en Amérique du Nord, devrait être étendu à d'autres marques et marchés de Saint-Gobain à partir de 2022. A en croire une récente étude, 80% des architectes aspirent à avoir recours à davantage de matériaux durables, mais seulement un-tiers d'entre eux estiment pouvoir le faire en toute sécurité. Le site saintgobain.ecomedes.com est censé leur permettre de faire le tri dans la jungle des écolabels, des systèmes de notation, des contenus recyclés et des possibilités de réutilisabilité.

