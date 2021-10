Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : partenariat avec Hopium autour de la Machina information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec le constructeur automobile français Hopium concernant les vitrages de la Machina, sa berline haut de gamme propulsée à l'hydrogène. Aux termes de l'accord, Hopium a prévu d'utiliser les matériaux de Sekurit, la filiale de fabrication de vitrages automobiles du groupe français, pour l'ensemble des surfaces vitrées du véhicule. Le processus d'ores et déjà enclenché doit aboutir à la présentation, courant 2022, des premiers véhicules de pré-industrialisation de l'Hopium Machina. Hopium est une start-up française créée par le pilote français Olivier Lombard, vainqueur des 24 heures du Mans. Ce constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène est coté sur Euronext Access+.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.97%