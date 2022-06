Saint-Gobain: partenariat avec Habitat for Humanity information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 16:17

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain North America et sa filiale de produits de construction CertainTeed Canada ont lancé un partenariat avec Habitat for Humanity Canada pour construire des logements abordables dans plusieurs communautés où la société est présente.



L'entreprise fera un don de plus de 100 000 dollars de solutions de matériaux de construction intérieure CertainTeed et d'argent à des projets Habitat for Humanity dans tout le Canada.



' Nous pensons que tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement à la fois abordable et construit avec des matériaux durables. Notre société s'est engagée à faire du monde un meilleur foyer et nous sommes impatients de travailler avec Habitat pour l'humanité Canada pour offrir des possibilités de logement ', a déclaré Richard Juggery, DG de Saint-Gobain et CertainTeed Canada.