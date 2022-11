Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint Gobain: partenariat autour de la construction durable information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier avoir signé une lettre d'intention avec Icade en vue d'un partenariat visant à développer des bâtiments (bureaux, activités, logements et établissements de santé) à faible impact environnemental sur le territoire français.



Ce partenariat devrait permettre d'accélérer et de massifier la construction et la rénovation bas carbone, en intégrant des innovations constructives Saint-Gobain sur les projets Icade.



Les deux partenaires comptent favoriser l'utilisation de solutions et de matériaux comprenant une part de recyclé importante, et de produits et de systèmes issus du réemploi. Les deux entreprises veilleront ainsi à la résilience des bâtiments, notamment à l'adaptation au changement climatique.