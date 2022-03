Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: ouvre 1500 postes en alternance en France information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce poursuivre son engagement pour l'emploi des jeunes en France avec l'ouverture de 1500 postes en alternance dans l'Hexagone à la rentrée de septembre 2022, s'ajoutant aux 700 alternants déjà présents.



Ces 1 500 postes à pourvoir en alternance sont ouverts à tous les niveaux de formation du Bac au Bac+5 et couvrent l'ensemble des métiers du groupe.



Par ailleurs, en plus des deux filières ' vente-marketing ' et ' maintenance industrielle ' déjà existantes, le Centre de Formation d'Apprentis (CFA) du Groupe élargit son périmètre à une filière ' logistique '. Au total, le CFA accueillera 250 apprentis en 2022.



' Les 250 places dans le Centre de Formation d'Apprentis de Saint-Gobain répondent aux besoins de recrutement du Groupe pour des métiers tels que la maintenance industrielle, la logistique et la vente de solutions pour le marché de l'habitat', fait savoir Saint-Gobain.





