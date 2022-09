Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: objectifs de GES validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que la Science Based Targets initiative (SBTi) a validé ses objectifs longs termes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), les jugeant conformes à son nouveau standard net-zéro et à l'accord de Paris sur le Climat.



Le groupe de matériaux de construction, qui s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, devient la première société industrielle de son secteur au monde à recevoir cette validation depuis la mise en place de ce nouveau standard à la fin de l'année dernière.



Cette validation des engagements longs termes de Saint-Gobain relatifs à ses émissions nettes de CO2, directes et indirectes, tout le long de sa chaîne de valeur lui permet d'affiner encore davantage sa feuille de route vers la neutralité carbone.





