Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : nouvelle ligne de plaques de plâtre en Espagne Cercle Finance • 03/03/2021 à 08:37









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce construire une nouvelle ligne de plaques de plâtre dans son usine de Quinto, près de Saragosse, en Espagne, investissement de 40 millions d'euros qui 'permettra d'élargir la gamme de produits et de solutions constructives à haute valeur ajoutée'. Leader dans le gypse et la plaque de plâtre en Espagne, le groupe français pourra ainsi accompagner la croissance du marché espagnol et son évolution rapide vers des besoins plus complexes, notamment pour les systèmes de construction légers. Cette ligne de production, qui sera opérationnelle en 2022, créera 70 emplois directs. Elle bénéficiera des technologies les plus récentes permettant de réduire fortement les impacts environnementaux et d'un ambitieux programme d'industrie 4.0.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +4.00%