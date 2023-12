Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: nouvelle ligne de crédit signée information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé une ligne de crédit disponible de quatre milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an chacune, qui remplace deux lignes disponibles de 2,5 et 1,5 milliards à échéance décembre 2024.



La ligne de crédit est un 'Sustainability-Linked Loan' : sa marge est indexée sur trois indicateurs de performance à échéance 2030 en termes d'émissions de CO2, de déchets de production non recyclés et de taux de fréquence d'accidents.



Le groupe français de matériaux de construction a conclu cette opération, largement sursouscrite avec des engagements bancaires dépassant cinq milliards d'euros, avec un ensemble de 31 banques de 12 nationalités.





