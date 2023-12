Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : nouveau record à 62,86E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Saint Gobain fait partie de la demi-douzaine de valeurs du CAC40 qui inscrivent régulièrement de nouveaux 'plus hauts' annuels depuis fin novembre, en voici un de plus à 62,86E.

Le précédent zénith des 61,3E du 31 juillet est effacé... mais peut-être pas de façon assez marquée pour écarter le risque de double-top sur 2023.

Mais si la dynamique se perpétue alors le plus haut absolu des 65,48E du 18 janvier 2022 sera bientôt retracé.





