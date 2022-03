Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: nomination proposée pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que, dans la perspective de sa prochaine assemblée générale du 2 juin, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer la nomination de Thierry Delaporte, en qualité de nouvel administrateur indépendant.



Directeur général de Wipro limited, Thierry Delaporte fera bénéficier le conseil de son expérience de mandataire social exécutif d'une société cotée indienne d'envergure mondiale, leader en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers.



Par ailleurs, le conseil proposera aussi le renouvellement du mandat d'administrateur de Pierre-André de Chalendar, ainsi que la ratification de la cooptation de Lina Ghotmeh, architecte franco-libanaise, en qualité d'administratrice indépendante.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.45%