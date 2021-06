Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : nomination du futur DG au conseil approuvée Cercle Finance • 04/06/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique que son assemblée générale mixte réunie jeudi, à huis clos, a approuvé toutes les résolutions, dont la nomination de Benoit Bazin, futur directeur général à compter du 1er juillet, en qualité de nouvel administrateur. Pierre-André de Chalendar exercera la présidence du conseil d'administration à compter de cette date, conformément à la décision prise par le conseil le 25 février dernier de dissocier les fonctions de président et de directeur général.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.57%