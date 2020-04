Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain n'attend pas de reprise avant le second semestre Reuters • 23/04/2020 à 18:54









PARIS, 23 avril (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi qu'il n'attendait pas de redressement de son activité avant le second semestre, le deuxième trimestre devant se révéler difficile en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le groupe de matériaux de construction, qui a suspendu le mois dernier ses objectifs financiers pour 2020 et ne versera pas de dividende au titre de 2019, a annoncé un recul de 9,8% de son chiffre d'affaires à 9,4 milliards d'euros au premier trimestre. A données comparables, c'est-à-dire hors effets de périmètre et de changes, la baisse est limitée à 4,9%. "Compte tenu de l'impact de la crise économique mondiale liée au coronavirus, le groupe anticipe un deuxième trimestre 2020 difficile avant un redressement au second semestre", a précisé dans un communiqué le PDG, Pierre-André de Chalendar. Ce dernier a renoncé, comme le directeur général délégué Benoît Bazin et les administrateurs du groupe, à 25% de sa rémunération annuelle tant que les salariés seront en chômage partiel. (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.85%