Saint-Gobain : Moins de distribution pour plus de marges

Le groupe continue de présenter au marché des initiatives qui illustrent la poursuite de l'optimisation de son portefeuille d'activités. Une marque de continuité, après le passage de relais à la direction générale entre ­Pierre-André de Chalendar et Benoît Bazin, effectif depuis le 1erjuillet. Depuis, Saint-Gobain a annoncé la cession de Graham, son activité de distribution spécialisée dans la plomberie et le chauffage au Royaume-Uni, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 260millions d'euros en 2020.

AU CAS PAR CAS

La nouvelle suit de peu celle de la vente de deux enseignes de distribution en Espagne, Discesur et La Plataforma de la Construccion, qui pèsent, ensemble, 140millions de chiffre d'affaires.

Le principe de réorganisation suivi consiste à écarter les actifs dont le potentiel de croissance et le niveau de rentabilité restent au-dessous de la moyenne du groupe. La distribution est visée, mais pas exclusivement. Selon les cas, les activités de distribution peuvent compenser leur niveau de marge relativement faible par un retour sur capitaux investis bien supérieur à celui des activités industrielles. La distribution est aussi un atout pour amener au client les solutions complètes que cherche de plus en plus à proposer le groupe. La priorité reste cependant aux actifs offrant une position de leader.

DEUX FOIS PLUS QUE PRÉVU

Le dynamisme de la politique de cession, presque deux fois plus ample que les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annoncés à l'origine en 2018, va contribuer à nourrir l'amélioration de la marge d'exploitation, qui a été réévaluée à plusieurs reprises et devrait dépasser 10?% cette année. Pour le reste, Saint-Gobain va continuer de s'appuyer sur sa maîtrise des prix, qui lui permet de compenser en partie l'inflation sur les approvisionnements et sur la croissance du marché de la rénovation, soutenu par les plans de relance et qu'aucun élément ne remet en question à ce stade.

Le titre offre toujours des niveaux de valorisation attrayants, la hausse s'appuyant sur une amélioration continue des marges (SGO).