Saint-Gobain: mise en ligne du nouveau site Internet information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la mise en ligne de son nouveau site Internet, présenté comme une plateforme ' à l'ergonomie plus intuitive et au design résolument plus moderne ' reposant sur ' une architecture entièrement repensée qui offre une meilleure lisibilité sur l'actualité du groupe, sa stratégie et ses enjeux '.



Le groupe indique aussi avoir entièrement refondu son écosystème Digital Web.



Cette nouvelle plateforme digitale soutient la raison d'être du Groupe, ' Making the World a Better Home ', sa vision d'être le leader mondial de la construction durable ainsi que son plan stratégique ' Grow & Impact ', fait savoir Saint-Gobain.



La nouvelle plateforme digitale est constituée du site institutionnel du groupe mais aussi ' d'une galaxie de sites pays orientés business ' ainsi que d'un Extranet collaboratif, à disposition des 166 000 collaborateurs du groupe.