Saint-Gobain : maintenu dans un classement sur l'innovation

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique figurer au palmarès des 100 entreprises les plus innovantes au monde, d'après le classement 'Clarivate Top 100 Global Innovator 2021', et ce pour la dixième année consécutive. Le groupe de matériaux de construction précise que ce classement est établi en étudiant le nombre de brevets déposés, mais aussi le pourcentage de réussite des brevets soumis et l'effort de protection juridique des brevets déposés au niveau mondial. Depuis sa première nomination en 2011 dans le classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde, Saint-Gobain souligne notamment avoir déposé plus de 4000 brevets et financé plus de 100 thèses.

