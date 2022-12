Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: maintenu dans la liste A du CDP information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir été maintenu, pour la deuxième année consécutive, sur la 'Climate Change A List' du CDP, liste qui rassemble 283 entreprises sur les plus de 15.000 qui ont répondu au questionnaire 2022 du CDP sur le changement climatique.



'Cette reconnaissance est la preuve de sa mobilisation pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en ligne avec sa raison d'être 'Making the World a Better Home',' réagit Claire Pedini, directrice des ressources humaines et de la RSE.



Outre le CDP Climat, Saint-Gobain a également reçu un 'A-' pour ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement en eau, confirmant son engagement de baisser en 2030 les prélèvements d'eau de 50% par rapport à 2017.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.01%